Празднования в честь 1030-летия Крещения Руси начались в Москве

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Литургия в честь 1030-летия Крещения Руси началась на Соборной площади Кремля. Проводит торжественное богослужение в честь дня памяти святого равноапостольного князя Владимира патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вместе с предстоятелем Русской православной церкви богослужение совершает патриарх Александрийский и всея Африки Феодор, а также представители делегаций других Поместных православных церквей мира.

Как сообщает телеканал Москва 24, на богослужении собралось несколько тысяч верующих. Вход на территорию Соборной площади осуществлялся по специальным пропускам. Очередь из желающих попасть на богослужение собралась еще в восемь утра.

Президент России Владимир Путин также принимает участие в торжественных мероприятиях.

Празднование пройдет под колокольный звон, который прозвучит днем по всей России. В Москве он прозвучит в 12:15 дня.

После литургии прихожане пройдут Крестным ходом на Боровицкий холм, где стоит памятник князю Владимиру. Здесь также совершат молебен, а потом состоится масштабный хоровой праздник в честь 1030-летия Крещения Руси.