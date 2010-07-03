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17:57

РПЦ осудила установку скульптур домовых в Калининграде

религия культура

17:57

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Фото: homlins.com

Представители Русской православной церкви (РПЦ) осудили установку в Калининграде миниатюрных скульптур домовых "хомлинов". Письмо архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима об этих сказочных персонажах разместила на своей странице в Facebook депутат областной думы Екатерина Королева.

В письме архиепископ выразил обеспокоенность тем, что установка скульптур свидетельствует о "популяризации идей неоязычества". По мнению церковного иерарха, их появление "оказывает деструктивное воздействие на развитие национальной культуры" и на "тысячелетнее культурное наследие" христианства.

Архиепископ Серафим отметил, что сделать регион более привлекательным для туристов можно и иными способами. Для этого в РПЦ посоветовали использовать литературных персонажей, которые не имеют отношения "к темным векам язычества и примитивного славянского национализма".

В правительстве области ТАСС подтвердили, что получили письмо архиепископа.

Бронзовые фигурки домовых – дедушки и бабушки, которых называют "хомлинами", появились в 2018 году на "Медовом мосту" и у "Музея янтаря". По словам авторов, "хомлины" должны были стать частью туристического бренда Калининградской области.

религия культура

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