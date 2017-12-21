Более 20 новых храмов построили в Москве за год

21 декабря, 12:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
24 новых храма построили в столице за 2017 год. Теперь в городе их стало более тысячи – 1154, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Он добавил, что вскоре освятит великим чином 14 новых, но уже действующих храмов. По словам патриарха, число храмов, где не реже одного раза в неделю проходит богослужение, выросло на 14. Их количество достигло 507, уточнил он.
В новых районах города строят 40 храмов, пояснил патриарх. В 2017 году освятят шесть храмовых комплексов. За семь лет работы проекта по строительство православных храмов в Москве возведен и уже действует 41 храм, рассказал он. Храмы возводят на народные пожертвования. Всего в городе должны построить около 400 храмов, сообщает ТАСС.
В Московской епархии 33 монастыря, в которых живут свыше двух тысяч монахов и послушников, отметил патриарх. Московское духовенство за год приросло на 23 человека и сейчас состоит из 1711 клириков. Это 26 архиереев, 1289 священников и 396 диаконов. В ближайший год патриарх планирует рукоположить еще 35 священнослужителей.
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