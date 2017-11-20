Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

20 ноября, 16:40
Фото: Денис Гришкин/портал мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и пожелал ему добра от всех столичных жителей.
"Поздравляю и от всех москвичей желаю добра вам. Спасибо большое, что заботитесь о Москве москвичах. Я всегда чувствую вашу поддержку", − сказал мэр.
В свою очередь, патриарх Кирилл пожелал мэру Москвы удачи в работе.
Ранее патриарха поздравил президент России Владимир Путин. В качестве подарка президент преподнес картину художника Владимира Лаповка "Успенский собор Кремля". Глава РПЦ поблагодарил за подарок, отметив, что картина ему понравилась. По его словам, картина хорошая, "приятная, написана хорошо".
Помимо этого, патриарх отметил соработничество между государством и церковью.
Патриарху Кириллу в понедельник исполняется 71 год. Свой день рождения предстоятель Русской православной церкви отмечает по-монашески − богослужением.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: