Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Фото: Денис Гришкин/портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и пожелал ему добра от всех столичных жителей.

"Поздравляю и от всех москвичей желаю добра вам. Спасибо большое, что заботитесь о Москве москвичах. Я всегда чувствую вашу поддержку", − сказал мэр.

В свою очередь, патриарх Кирилл пожелал мэру Москвы удачи в работе.

Ранее патриарха поздравил президент России Владимир Путин. В качестве подарка президент преподнес картину художника Владимира Лаповка "Успенский собор Кремля". Глава РПЦ поблагодарил за подарок, отметив, что картина ему понравилась. По его словам, картина хорошая, "приятная, написана хорошо".

Помимо этого, патриарх отметил соработничество между государством и церковью.

Патриарху Кириллу в понедельник исполняется 71 год. Свой день рождения предстоятель Русской православной церкви отмечает по-монашески − богослужением.