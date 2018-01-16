Храм Святой блаженной Матроны Московской на севере Москвы ввели в эксплуатацию

16 января, 12:23
Фото: mmatrona.ru
На севере столицы в эксплуатацию ввели храмовый комплекс, передает Агентство "Москва".
Комплекс включает в себя храм Святой блаженной Матроны Московской и приходской дом, рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы. Храм находится на улице Софьи Ковалевской
"Жители северного округа получили не только культовое сооружение, но и новое общественное пространство. Храм и приходской дом строились на пожертвования простых москвичей около пяти лет", – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
Для удобства горожан установили светофоры на оживленном перекрестке улицы Софьи Ковалевской и Проектируемого проезда №4599. Территорию храма благоустроили. В частности, установили фонтан, скамейки и детскую площадку, а в звоннице храма заработал небольшой музей и кафе.
Храм вмещает около 500 прихожан. Согласно задумке архитекторов он представляет собой тип "корабля", вытянутого с запада на восток. Основной барабан храма увенчан куполом с четырьмя главами, символизирующими Христа и четыре Евангелия. На первом ярусе храма находится придел во имя святой блаженной Матроны Московской.
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