В Ватикане сообщили, что Папу Римского выпишут из больницы 16 июня

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Папу Римского Франциска 16 июня выпишут из римской больницы имени Агостино Джемелли. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

7 июня в Ватикане заявили, что операция Папы Римского Франциска на брюшной полости завершилась и прошла без осложнений. Хирургическое вмешательство проводили под общим наркозом, оно длилось три часа.

Ранее отмечалось, что 86-летнему понтифику проведут операцию по лапаротомии и пластике брюшной стенки. Ему понадобилось хирургическое вмешательство из-за ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы.

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