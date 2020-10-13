Москва 24: каким будет форум "Религия и мир" в этом году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

15 октября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция "О подготовке и проведении VI Московского международного форума "Религия и мир – духовные основы Великой Победы".



Об особенностях форумах и его участниках расскажут:



руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;

председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов;

заведующий сектором по взаимодействию с Росгвардией синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами русской православной церкви, священник Роман Богдасаров;

президент союза "Христианский мир" Алексей Черкезов.

Смотрите прямую трансляцию 15 октября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.