В Подмосковье пройдет VIII Елисаветинский крестный ход

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В Подмосковье 15 сентября пройдет VIII Елисаветинский крестный ход. Об этом сообщает пресс-служба Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Событие приурочено к 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны и 145-летию со дня рождения священномученика Сергия Махаева.

Ожидается, что паломники пройдут по маршруту, который объединяет села Ильинское и Усово, входившие в императорскую усадьбу. После чего совершат переправу через Москву-реку на плотах и по понтонному мосту. Ежегодно на крестный ход съезжаются паломники со всей России.

Елисаветинский крестный ход проводится с 2011 года в воскресенье сентября, ближайшее к именинам Великой княгини Елизаветы Федоровны. 15 сентября в Спасском храме села Усово состоится божественная литургия с митрополитом Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Завершением крестного года станет молитва у Спасского храма в селе Усово.

