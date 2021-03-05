Папа Римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Ирак

16:28
Фото: ТАСС/Andrew Medichini/AP
Папа Римский Франциск прибыл 5 марта с трехдневным апостольским визитом в Багдад, где проведет встречу с духовным лидером шиитов Ирака великим аятоллой Али Систани, помолится о жертвах войны и терроризма, побывает в Иракском Курдистане и христианском центре Каракоше, проведет мессу в Эрбиле. Об этом сообщает ТАСС.
Несмотря на меры предосторожности, принятые из-за пандемии коронавируса, Франциск пришел в салон сопровождающих его журналистов, чтобы поприветствовать отдельно каждого.
"Я должен подчиняться правилам и не могу жать руку, но я не хотел оставаться далеко", – сказал Папа Римский.
Также он поблагодарил присутствующих за компанию в этой поездке.
Поездка Папы Римского Франциска стала первой после 15-месячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.
В январе стало известно, что Франциск сделал прививку от COVID-19.
Ранее Папа Римский объявил об отпущении грехов покаявшимся в течение года. Об этом говорилось в декрете, обнародованном службой печати Святого престола. В документе также отмечалось, что для покаяния необходимо выполнить три условия – исповедь, причащение и молитву.
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