Челябинскую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за рекламу с молитвой

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
УФАС по Челябинской области (УФАС) оштрафовало компанию "Уралсервис на 100 тысяч рублей за рекламу с молитвой "Отче наш", передает ТАСС.
В рекламе, напечатанной на карманном календаре, помимо информации "Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…" была молитва "Отче наш" и образ Иисуса Христа. Реклама распространялась в офисах микрофинансовой организации "Удобные деньги".
ООО МКК "Уралсервис" – является рекламодателем и осуществляет выдачу займов на основании заключенного с ООО "Удобные деньги-5" агентского договора, сообщило антимонопольное ведомство. "Уралсервис" признали нарушившим рекламное законодательство.
УФАС возбудило дело об использовании молитвы в рекламе весной 2017 года по заявлениям жителей Челябинска. Челябинская епархия Русской православной церкви оценила рекламу как недопустимую.
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