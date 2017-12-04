Челябинскую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за рекламу с молитвой

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

УФАС по Челябинской области (УФАС) оштрафовало компанию "Уралсервис на 100 тысяч рублей за рекламу с молитвой "Отче наш", передает ТАСС.

В рекламе, напечатанной на карманном календаре, помимо информации "Удобные деньги. Нужны наличные? Звонок по России бесплатный…" была молитва "Отче наш" и образ Иисуса Христа. Реклама распространялась в офисах микрофинансовой организации "Удобные деньги".

ООО МКК "Уралсервис" – является рекламодателем и осуществляет выдачу займов на основании заключенного с ООО "Удобные деньги-5" агентского договора, сообщило антимонопольное ведомство. "Уралсервис" признали нарушившим рекламное законодательство.

УФАС возбудило дело об использовании молитвы в рекламе весной 2017 года по заявлениям жителей Челябинска. Челябинская епархия Русской православной церкви оценила рекламу как недопустимую.