Глава украинской церкви заявил о готовности встретиться с патриархом Кириллом

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Глава непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что готов встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В эфире телеканала "1+1" Филарет отметил, что встретится с патриархом Кириллом, если последний попросит о встрече. Однако, даже если это случится, то глава украинской церкви не отступил от своей позиции об автокефалии церкви Украины, сообщает РИА Новости.

Филарет также уточнил, что пока он не получал предложений о встрече от патриарха.

Ранее Филарет заявлял, что украинская церковь никогда не вернется в Московский патриархат. Он уточнял, что Россия имеет в своем государстве независимую церковь, поэтому Украина также хочет иметь свою независимую автокефальную церковь.