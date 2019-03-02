В России наступила Вселенская родительская суббота

В этом году в церковном календаре 2 марта значится как Вселенская мясопустная родительская суббота, сообщает "Российская газета".
Это один из основных дней православного календаря, когда верующие поминают усопших. Вселенским его называют потому, что это один из шести дней в году, когда во время богослужения молятся не только за своих предков, родных и любимых, но и за всех усопших православных христиан. Причем даже за тех умерших, которые по тем или иным причинам не получили церковного отпевания или церковной молитвы.
Что касается церковного слова "мясопуст", то оно эквивалентно греческому глаголу, переводимому как "мясо оставляю", "мясо отпускаю", то есть ем его последний раз.
Поскольку воскресенье, 3 марта, – последний день, когда верующие позволяют себе есть мясо, то есть "мясопустный", субботу накануне называют так же "мясопустной", чтобы отличить ее от другой вселенской родительской субботы – Троицкой.
Все же главное в субботу, 2 марта, – это молитва за усопших. Церковь помянет всех. Особенно в этот день молится за тех, кто умер внезапной смертью на чужбине, в море и непроходимых горах, на утесах, в пропастях, тех, кто погиб от мора и голода, на войне, в пожарах, от стужи, а также обо всех бедных и немощных.
После богослужения в день родительской субботы принято ходить на кладбище, но, если погода не позволяет, это не страшно.
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