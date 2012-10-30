У главного входа в зоопарк появится театр механических зверей

Столичное правительство утвердило проекты планировки территорий Московского зоопарка, которые предусматривают реконструкцию зоосада и строительство ряда новых объектов.

"На территории предусматривается реконструкция зданий главного входа для размещения театра механических зверей и ряда других объектов", - сообщил председатель Москомархитектуры Андрей Антипов.

Помимо этого, будет реконструировано здание для павильона "Выездная секция и театр прирученных животных"; завершатся ремонтные работы в "Детском зоопарке" и террариуме, построят два гаража на 485 машиномест, передает "Интерфакс".

Добавим, у Московского зоопарка появится дополнительный вход со стороны станции метро "Баррикадная", а также новый пешеходный мост для улучшения связи между старой и новой территориями зоосада.