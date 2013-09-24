24 сентября 2013, 17:17Общество
На территории усадьбы "Воронцово" заменят инженерные коммуникации
В Москве объявили конкурс на строительство инженерных коммуникаций для усадьбы "Воронцово" в Юго-Западном округе столицы. Об этом во вторник сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.
На территории усадьбы планируется заменить 2 километра водопроводных сетей, 15 водопроводных камер, две канализационно-насосные станции, центральный тепловой пункт, насосную станцию водостока, сети электроснабжения и наружного освещения.
Стартовая цена контракта составляет 35 миллионов рублей. Продолжительность работ по проектированию не должна превышать семи месяцев со дня подписания контракта. Подведение итогов будет осуществлено 30 октября 2013 года.
Сайты по теме