На территории усадьбы "Воронцово" заменят инженерные коммуникации

В Москве объявили конкурс на строительство инженерных коммуникаций для усадьбы "Воронцово" в Юго-Западном округе столицы. Об этом во вторник сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

На территории усадьбы планируется заменить 2 километра водопроводных сетей, 15 водопроводных камер, две канализационно-насосные станции, центральный тепловой пункт, насосную станцию водостока, сети электроснабжения и наружного освещения.

Стартовая цена контракта составляет 35 миллионов рублей. Продолжительность работ по проектированию не должна превышать семи месяцев со дня подписания контракта. Подведение итогов будет осуществлено 30 октября 2013 года.