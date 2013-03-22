Форма поиска по сайту

22 марта 2013, 11:23

Общество

Для ГМИИ имени А.С. Пушкина отреставрируют три ветхих здания

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании 21 марта приняла решение о реконструкции зданий, расположенных вблизи главного здания ГМИИ имени А.С. Пушкина. Три ветхих строения будут отреставрированы и приспособлены для современного использования под нужды музея.

Первое здание расположено по адресу: Волхонка, владение 8, строение 11, его общая площадь составляет 135 квадратных метров. Общая площадь двух других зданий, расположенных по адресу: Волхонка, владение 8, строения 7 и 9, составляет 589,6 квадратных метра.

