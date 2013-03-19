Форма поиска по сайту

Новости

19 марта 2013, 16:34

Общество

В центре Москвы реконструируют 8 объектов культуры за два года

В течение 2013-2014 годов планируется реконструировать восемь объектов культуры, в том числе Московское театрально-концертное объединение под руководством Александра Градского. Аукцион по выбору генподрядчика реконструкции состоится 25 марта 2013 года.

Также в центре Москвы планируется реконструировать "Геликон-оперу", театр Et Cetera, театр Табакова, школу имени Гнесиных, школу Танеева, а также дом русского зарубежья имени Солженицына и Московский зоопарк, сообщает пресс-служба Центрального административного округа.

реконструкция культурное наследие

