Жителей Севастополя просят не находиться на открытых пространствах в новогоднюю ночь

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале призвал жителей не находиться на открытых пространствах в новогоднюю ночь без необходимости.

Как подчеркнул глава региона, в новогоднюю ночь Вооруженные силы Украины, скорее всего, будут пытаться атаковать город.

"У нас уже второй год нет массовых мероприятий и гуляний в связи с желтым режимом опасности. Но в эту ночь я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах", – написал губернатор.

Он также напомнил, что в Севастополе введен режим ограничения использования пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня. Применение других видов пиротехники, запрещенных к использованию, влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.

"Поймите, что запуская фейерверки и салюты — вы создаете ложные цели, осложняете работу системе ПВО и Черноморскому флоту. Запускаешь фейерверки сейчас – равно помогаешь врагу", – подчеркнул глава региона.

В воскресенье, 31 декабря, сирена ракетной опасности прозвучала в Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей города спуститься в укрытие.

30 декабря, был уничтожен украинский безэкипажный катер, направлявшийся к Крыму в Черном море.

Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении двух украинских беспилотников в ночь на 28 декабря над территорией Крыма.