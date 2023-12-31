Факелы Ростральных колонн не будут зажигать в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Факелы Ростральных колонн в Санкт-Петербурге не будут зажигаться в новогоднюю ночь. Решение, принято в знак солидарности с Белгородом. Об этом сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению в своем телеграм-канале.

Сообщается, что в связи с трагическими событиями в Белгороде розжиг факелов Ростральных колонн в новогоднюю ночь отменен. Факелы Ростральных колонн в Петербурге планировали зажечь с 23:55 31 декабря до 00:20 1 января, а также с 02:55 до 03:15 1 января.

Ранее в Петербурге отменили праздничный концерт в честь Нового года на Дворцовой площади в знак поддержки белгородцев. По словам Беглова, это решение было принято по просьбе самих петербуржцев. Он добавил, что детские праздники состоятся, чтобы не портить ребятам встречу Нового года.

Также в знак солидарности с жителями региона праздничные гуляния отменили власти Пензы и Воронежа. В Суздале, новогодней столице России, отменили праздничный салют – также в поддержку Белгорода. Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт призвал местных жителей отпраздновать Новый год дома из-за напряженной обстановки в Белгороде.

30 декабря, белгородские власти сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытие.

По информации главы региона, число погибших после атаки украинских военных по Белгороду выросло до 24 человек. По данным Минздрава РФ, всего при обстрелах травмы получил 131 человек, среди которых 18 – дети.

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