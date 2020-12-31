В Адыгее задержана группировка похитителей нефтепродуктов

15:26
Фото: ТАСС/Виталий Невар
ФСБ совместно с управлением МВД по Республике Адыгея задержали похитителей нефтепродуктов в крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.
"24 декабря сотрудниками УФСБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны с поличным организатор и три члена преступной группы из числа работников ООО "Нефтепродукт сервис" (Краснодар)", – рассказали в ведомстве.
В управлении ФСБ отметили, что одним из членов группировки был житель Адыгеи, остальные являются жителями Краснодарского края. В связи с этим возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная организованной группой").
В ведомстве установили, что хищение нефтепродуктов осуществлялось вблизи аула Тугургой на территории автостоянки. Она принадлежала жителю Адыгейска. Водители бензовозов заезжали на автостоянку и сливали часть нефтепродуктов. После этого товар доставлялся на АЗС Краснодара в объемах, которые не соответствовали транспортным накладным.
Отмечается, что похищенные нефтепродукты реализовывались третьим лицам. Часть полученных средств распределялась между членами группировками.
"По оперативной информации, в результате реализации преступной схемы члены ОПГ ежемесячно похищали более 10 тонн нефтепродуктов на сумму более 500 тысяч рублей. Задокументированы факты осуществления кражи нефтепродуктов, а также распределение полученных преступным путем денежных средств", – отметили в управлении ФСБ.
Ранее ФСБ пересекла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). По данным силового ведомства, преступная группа создала схему хищения средств, получая их от подчиненных за начисление дополнительной заработной платы.
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