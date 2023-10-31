Женщину с инсультом доставили к скорой на санях из-за проблем с мостом в Карелии

Фото: vk.com/Подслушано l Кемь

Жительницу Карелии доставили к машине скорой помощи на санях. Такой способ транспортировки медики вынуждены были выбрать из-за закрытого для движения автомобилей моста. О случившемся рассказали в местной прокуратуре.

"Прокуратура республики организовала проверку соблюдения прав жительницы города Кеми на медицинскую помощь. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи транспортировала пациентку на санях через указанный мост и доставила в больницу", – говорится в сообщении.

Информация о перевозке пациента на санях распространилась ранее в соцсетях. В публикациях говорилось, что медики не смогли добраться до дома женщины, поскольку мост между поселком и городом оказался закрыт. Тогда они приняли решение погрузить ее на сани. Один из местных жителей помог доставить женщину до машины.

В прокуратуре заверили, что по итогам проверки будут приняты необходимые меры.

Ранее специалисты Сергиево-Посадской районной больницы помогли 52-летнему мужчине, который в течение недели пил алкоголь с препаратами для улучшения эректильной функции.

Мужчину доставила бригада скорой помощи, он был без сознания и с пониженным давлением. Врачи выяснили, что он отметил свадьбу, после чего начал активно принимать препараты, улучшающие потенцию. Вместе с этим мужчина не отказывал себе в алкогольных напитках, уточнили в Минздраве Подмосковья.



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