Синоптик рассказал, когда завершится бархатный сезон на юге России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда начнется похолодание в южных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас период заметного повышения температуры, но где-то с 3 октября температура воздуха начнет понижаться. Не слишком критично, но все-таки. До конца первой декады можно говорить о бархатном сезоне", – заявил метеоролог.
Умеренное тепло будет сохраняться до 10 октября. Более продолжительные расчеты пока невозможны, добавил Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ также отметил, что температурный режим на юге страны после 3 октября станет ближе соответствовать климатической норме.
Ранее стало известно, что 29 сентября в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. В Москве температура воздуха установится в пределах 12–14 градусов тепла, в Московской области – 10–15 градусов.
"Утро": в столице ожидается 13 градусов 29 сентября
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