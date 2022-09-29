Синоптик рассказал, когда завершится бархатный сезон на юге России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда начнется похолодание в южных регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас период заметного повышения температуры, но где-то с 3 октября температура воздуха начнет понижаться. Не слишком критично, но все-таки. До конца первой декады можно говорить о бархатном сезоне", – заявил метеоролог.

Умеренное тепло будет сохраняться до 10 октября. Более продолжительные расчеты пока невозможны, добавил Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ также отметил, что температурный режим на юге страны после 3 октября станет ближе соответствовать климатической норме.

Ранее стало известно, что 29 сентября в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. В Москве температура воздуха установится в пределах 12–14 градусов тепла, в Московской области – 10–15 градусов.

"Утро": в столице ожидается 13 градусов 29 сентября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!