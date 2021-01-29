Крымские власти извинились за скандал вокруг акции "Блокадный хлеб"

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района извинилась за скандал вокруг акции "Блокадный хлеб".
"Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, чьи чувства были задеты", – передает РИА Новости сообщение властей.
Критике интернет-пользователей подверглись фотографии, на которых молодые люди передавали пожилым жителям поселения кусочки расфасованного хлеба массой 125 граммов. Как отметили в администрации, скромный кусочек хлеба является символом памяти блокады, он выдавался всем желающим.
Также отмечается, что жителям поселения, имеющим статус "дети войны", вручили продуктовые наборы.
Акция "Блокадный хлеб" проходила с 18 по 27 января по всей России. Она призвана напомнить о мужестве ленинградцев, переживших блокаду.
Ранее Главархив опубликовал в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" материалы о жизни горожан во время блокады Ленинграда. В частности, были показаны автобусные экспедиции, во время которых для горожан доставляли все самое необходимое, а также другие снимки, демонстрирующие жизнь народа в тот непростой для них период.
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