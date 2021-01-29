Экс-полицейских в Калининграде приговорили по делу о смерти задержанного

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Московский районный суд города Калининграда приговорил двух бывших полицейских к 2 годам и 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Речь идет о деле, связанном со смертью задержанного от ожогов в отделе полиции, сообщает РИА Новости.
Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Осужденных также лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года, уточнила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Наталья Гацко.
19 октября 2019 года в отдел полиции по Московскому району Калининграда после административного правонарушения доставили 36-летнего мужчину. Говорилось, что он был пьяным и повредил радиатор батареи в камере для задержанных. В результате мужчина получил сильные ожоги. На место прибыли медики, доставившие потерпевшего в больницу. У него были ожоги 95% поверхности тела. На следующий день пострадавший скончался.
Как установили следователи, начальник смены дежурной части отдела Николай Плебух и старший оперативный дежурный Александр Иванов знали, что задержанному угрожает опасность, и не приняли никаких мер. Выяснилось, что стражи порядка примерно полчаса держали мужчину в помещении с поврежденной трубой отопления. Из нее поступала горячая вода.
Ранее обвиняемому в нападении на правоохранителя был назначен запрет определенных действий. По аналогичному обвинению арестовали Тимура Салихова и Евгения Есенова.
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