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На стратегических объектах Ростовской области обеспечили безопасность, заявил губернатор региона Василий Голубев в ходе форума "Россия – Африка".

"Во-первых, конечно, безопасность наших стратегических объектов имеет особое значение: я говорю об атомной станции, системах энергетической инфраструктуры, предприятиях, которые обеспечивают производство и хранение нефти, бензина – там созданы определенные условия, и сами предприятия участвуют в обеспечении безопасности, в том числе и создании необходимых условий для того, чтобы беспилотники не долетали", – передает РИА Новости его слова.

Губернатор рассказал, что в Ростовской области усилили работу служб правопорядка, включая 11 муниципальных образований, которые граничат с Луганской и Донецкой народными республиками.

По его словам, к работам привлечены казачьи подразделения, дружинники с органами местного самоуправления, пограничная служба, полиция. Он подчеркнул, что налажена большая и серьезная системная работа. По его словам, сейчас нельзя расслабляться.

В пятницу, 28 июля, Сергей Собянин сообщил, что министерство обороны предотвратило попытку атаки вражеского беспилотника на Москву, разрушений и пострадавших нет.

До этого Собянин заявил, что 24 июля около 04:00 в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Позже мэр Москвы уточнил, что жителям пострадавших при атаке БПЛА домов на Комсомольском проспекте окажут помощь в устранении последствий атаки "максимально быстро".

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