На Ямале спасли семью с детьми на сломанном снегоходе в минус 45

Фото: vk.com/artyukhov_da

В тундре в Ямало-Ненецком автономном округе специалисты спасли семью, чей снегоход сломался вдали от населенного пункта. Об этом губернатор региона Дмитрий Артюхов написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что на улице в момент инцидента было минус 45 градусов.

"Сотрудники "Ямалспаса" спасли семью тундровиков с двумя малышами. Их снегоход не выдержал низкой температуры и сломался в 35 километрах от Яр-Сале, посреди снежного поля", – написал глава Ямала.

Он добавил, что обнаруженных людей быстро отогрели и доставили к врачам. Пострадавших среди них нет.

"Поэтому еще раз прошу всех ямальцев быть осторожнее и не выезжать за пределы городов и поселков. Берегите себя!" – заключил Артюхов.

Ранее сотрудники дорожно-патрульной службы в Ямало-Ненецком автономном округе помогли дальнобойщику, который оказался на трассе в 47-градусный мороз.

