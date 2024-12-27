ДНР получит более 1,1 млрд руб федеральных средств на благоустройство городов

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Донецкая Народная Республика (ДНР) получит в следующем году более 1,1 миллиарда рублей федеральных средств на благоустройство городов, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление главы региона Дениса Пушилина.

В уходящем году благоустраивают 24 общественных пространства в 19 населенных пунктах, рассказал Пушилин. При этом в трех городах близятся к завершению работы в рамках лучших проектов конкурса формирования комфортной городской среды.

Между тем в рамках одного из соглашений специалисты из Москвы помогают восстанавливать медучреждения в ДНР и ЛНР.

В Донецкой Народной Республике в порядок приводят один из корпусов крупнейшей больницы Донбасса. Трехэтажное строение было возведено в 1950 году. В 2024-м стартовал первый этап ремонтно-восстановительных работ. Специалисты почти завершили укрепление несущих конструкций здания.