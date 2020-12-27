Волгоградская область перешла на московское время

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Волгоградская область перешла с местного на московское время. Таким образом, регион включили во вторую часовую зону, сравнив разницу с Москвой.
В 2018 году Владимир Путин подписал закон, согласно которому Волгоградскую область отнесли к третьей часовой зоне (московское время +1 час, UTC+4). Стрелки в регионе были переведены на час вперед.
Решение было принято на референдуме о местном времени. Оно было поддержано большинством жителей региона. За высказались 687 тысяч человек, что составляло 58,82% от всех участников референдума.
В текущем году данный вопрос был снова поднят. В день голосования по поправкам в Конституции власти Волгоградской области провели опрос среди местных жителей о возвращении к столичному времени, по результатам которого большинство проголосовали за (66%).
Авторы инициативы полагают, что новые нормы позволят увеличить суммарно за год эффективно используемое населением светлое время суток в период с 06:00 до 09:00.
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