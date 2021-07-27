Власти Сочи назвали ошибкой объявление с платными услугами спасателей

Фото: телеграм-канал Baza
В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что объявление с ценами за услуги спасения на воде является ошибкой сотрудника серф-станции, которого уволили, пишет РИА Новости.
"Данная информация появилась вследствие проявления непрофессионализма отдельных сотрудников. В настоящий момент сотрудник службы маркетинга серф-станции Voda, ответственный за изготовление рекламной продукции, уволен, а табличка с допущенными в ней ошибками и формулировками уничтожена", – говорится в сообщении.
В администрации добавили, что платные услуги по спасению утопающих серф-станция Voda, которая является арендатором пляжной территории, не оказывает. Людям, которые терпят бедствие на воде, помощь оказывается безвозмездно.
Ранее отдыхающих на одном из пляжей в Сочи возмутил прейскурант: проход на пляж стоит 7 000 рублей, а услуги спасателя оцениваются в 800 рублей.
В Сети некоторые в шутку предположили, что спасатель подплывает к утопающему сразу с платежным терминалом. Другие признались, что их такой подход к ценообразованию удивил, ведь россияне не привыкли платить за подобные услуги.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: