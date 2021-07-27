Власти Сочи назвали ошибкой объявление с платными услугами спасателей

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В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что объявление с ценами за услуги спасения на воде является ошибкой сотрудника серф-станции, которого уволили, пишет РИА Новости.

"Данная информация появилась вследствие проявления непрофессионализма отдельных сотрудников. В настоящий момент сотрудник службы маркетинга серф-станции Voda, ответственный за изготовление рекламной продукции, уволен, а табличка с допущенными в ней ошибками и формулировками уничтожена", – говорится в сообщении.

В администрации добавили, что платные услуги по спасению утопающих серф-станция Voda, которая является арендатором пляжной территории, не оказывает. Людям, которые терпят бедствие на воде, помощь оказывается безвозмездно.

Ранее отдыхающих на одном из пляжей в Сочи возмутил прейскурант: проход на пляж стоит 7 000 рублей, а услуги спасателя оцениваются в 800 рублей.

В Сети некоторые в шутку предположили, что спасатель подплывает к утопающему сразу с платежным терминалом. Другие признались, что их такой подход к ценообразованию удивил, ведь россияне не привыкли платить за подобные услуги.