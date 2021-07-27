Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Регионы

12:33

Власти Сочи готовятся к прогнозируемым сильным ливням

регионы погода

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Власти Сочи готовятся к прогнозируемым сильным ливням, в городе установлены 111 сирен, предупреждающих о повышении уровня воды в реках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Во время обильных осадков заблаговременно включается система звукового оповещения о подъеме воды и вероятности достижения неблагоприятных отметок. В городе функционируют 111 сиренно-речевых установок", – заявили в администрации.

В муниципалитете уточнили, что в работе по контролю погодной обстановки задействованы все местные администрации, в том числе спасательные, коммунальные и городские службы. Все ведомства переведены на усиленный режим работы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил что, в районе Большого Сочи в третий раз за 2021 год пройдут затяжные дожди с кратковременными ливневыми осадками. По его словам, 27 июля прогнозируются постоянные дожди, которые временами будут переходить в ливни. За 12 часов может выпасть 40–50 миллиметров осадков.

Вильфанд добавил, что вода сразу попадет в русла рек, из-за чего их уровень поднимется. Также увеличится риск схода селевых потоков.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать