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Власти Сочи готовятся к прогнозируемым сильным ливням, в городе установлены 111 сирен, предупреждающих о повышении уровня воды в реках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Во время обильных осадков заблаговременно включается система звукового оповещения о подъеме воды и вероятности достижения неблагоприятных отметок. В городе функционируют 111 сиренно-речевых установок", – заявили в администрации.

В муниципалитете уточнили, что в работе по контролю погодной обстановки задействованы все местные администрации, в том числе спасательные, коммунальные и городские службы. Все ведомства переведены на усиленный режим работы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил что, в районе Большого Сочи в третий раз за 2021 год пройдут затяжные дожди с кратковременными ливневыми осадками. По его словам, 27 июля прогнозируются постоянные дожди, которые временами будут переходить в ливни. За 12 часов может выпасть 40–50 миллиметров осадков.

Вильфанд добавил, что вода сразу попадет в русла рек, из-за чего их уровень поднимется. Также увеличится риск схода селевых потоков.