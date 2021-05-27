Дом создателя Дороги жизни выставят на торги

18:07
Фото: Google Maps
Дом в Новосибирске, в котором проживал советский государственный и партийный деятель Алексей Косыгин, продадут на торгах. Об этом сообщается на портале информации о проведении торгов.
Информация о торгах была опубликована 25 мая. Начальная стоимость дома одного из организаторов Дороги жизни, ставшей единственной транспортно-логистической магистралью в блокадный Ленинград в годы войны, составила 339 тысяч рублей.
"Двухэтажный дом смешанного типа полностью благоустроен. Территория вокруг здания огорожена. Помещения находятся на втором этаже с правом пользования вспомогательными помещениями на первом этаже", – указано в извещении.
Инициатором продажи выступил новосибирский центр по сохранению историко-культурного наследия.
По некоторым данным, дом был построен в 1910 году, а в 1987-м он был признан памятником истории и архитектуры регионального значения. Начиная с 2009 года объект получил статус административного здания.
Ранее в селе Завалове в Тульской области выставили на продажу участок и здание храма Димитрия Солунского постройки XIX века. Объявление о продаже было опубликовано на сервисе Avito со стоимостью 450 тысяч рублей.
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