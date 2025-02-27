В Хабаровском крае начата проверка после стриптиза Бабы-яги для пожилых

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Министерство соцзащиты Хабаровского края начало проверку после появления в Сети видео со стриптизом аниматора в костюме Бабы-яги для пожилых людей в одном из соцучреждений Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В публикациях в СМИ и мессенджерах утверждалось, что ролик снят во время празднования Дня защитника Отечества в одном из городских домов престарелых. На видео аниматор исполняет танец с раздеванием и прижимает зрителей к поролоновой груди.

"Сценарный план мероприятий утверждается руководителем учреждения. В настоящее время министерством социальной защиты края принято решение о проведении служебной проверки в отношении руководителя учреждения, в рамках которой будет дана индивидуальная оценка действий", – сообщили в министерстве.

Ранее глава филиала компании "Ставэлектросеть" в Минеральных Водах Сергей Кайшев был отстранен от должности после появления в Сети скандального видео. На кадрах мужчина танцует в объятиях стриптизерш на корпоративе в честь Дня энергетика. Видеоролик спровоцировал волну возмущений среди жителей региона, поэтому было принято решение об увольнении чиновника.

