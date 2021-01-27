Экс-мэр Якутска рассказала о борьбе с онкологией

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила о выписке из онкологического диспансера. Заявление она сделала в своем Instagram.
"Меня выписали из стационара, и это самое замечательное, что произошло со мной с начала этого года. Год здоровья, объявленный в Якутии, мой организм воспринял слишком буквально", – поделилась с подписчиками Авксентьева.
О своем решении покинуть пост главы города она объявила 11 января. Причиной решения сложить полномочия стало состояние здоровья. 14 января Гордума приняла отставку Авксентьевой.
Экс-мэр выразила слова благодарности персоналу диспансера за их работу.
"Сейчас диспансер работает в стесненных условиях, все с нетерпением ждут скорейшего завершения строительства нового онкодиспансера. Но даже в существующих условиях все организовано очень достойно", – написала Авксентьева.
Она добавила, что уже со следующей недели начнет постепенно помогать своей команде в мэрии.
"Проведем обещанный прямой эфир. Моя команда – молодцы, со всем справляются и без меня. Но я все равно очень волнуюсь за них, наверное, как "мама", – заключила бывший мэр.
После ухода с должности Сардана Авксентьева сообщала, что ей не стала безразлична судьба города и кто его возглавит. Она также призвала жителей не оставаться в стороне от выборов мэра, которые пройдут весной 2021 года.
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