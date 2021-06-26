Электроснабжение 2,2 тыс населенных пунктов восстановили в Псковской области

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Энергетики восстановили электроснабжение 2 256 населенных пунктов Псковской области после урагана. Питание получили, в том числе, социально значимые объекты, передает РИА Новости.

"Специалисты "Россети Северо-Запад" продолжают ликвидировать последствия мощного урагана и грозы, которые обрушились на регион. Аварийно-восстановительные работы не прекращаются ни на минуту", – сообщили в пресс-службе организации.

Специалисты-энергетики наиболее оперативно восстановили сеть в Великих Луках, где располагаются лечебные учреждения. Из-за сбоя, вызванного непогодой, коронавирусные госпитали были переведены на резервное питание.

В восстановительных работах участвуют 132 бригады и 137 единиц техники. В Псковскую область также направлены специалисты соседних регионов.

Ранее Крым обрушился циклон, вызвавший сильные дожди и усиление северо-западного ветра. В регионе был объявлен режим ЧС, в некоторых районах произошли потопы. В результате непогоды в Ялте пострадали 49 человек.