Ученые предупредили об угрозе прорыва защитных дамб в Хакасии из-за паводка

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Защитные дамбы на реке Абакан в Хакасии могут не выдержать паводка, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"Здесь возможны разрывы дамб, затопления пониженных участков местности и объектов инфраструктуры, повреждения низководных мостов", – говорится в сообщении.

Органам повседневного управления РСЧС рекомендовано уточнить порядок эвакуации населения в случае затопления территорий.

Как сообщают ученые, на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов проходит активная фаза весеннего половодья.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в столичном регионе пропуск весеннего половодья завершился в штатном режиме.