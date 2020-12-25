Следователи возбудили дело из-за отравления 43 детей в детсаду в Ивановской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уголовное дело возбуждено по факту отравления 43 детей в детском саду № 6 "Колокольчик" города Пучежа Ивановской области. 16 пострадавших пришлось госпитализировать, сообщили в пресс-службе СК по региону.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Следователи изъяли для экспертизы образцы продуктов питания из детсада. Действиям должностных лиц дошкольного учреждения будет дана надлежащая правовая оценка.

Ранее тела четырех человек с признаками отравления угарным газом обнаружили в одном из домов города Иванова. Среди погибших также были два ребенка.