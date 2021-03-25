Недопустимо, чтобы дети стояли на коленях ради появления школы – прокуратура Татарстана

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В прокуратуре Татарстана назвали недопустимой ситуацию, при которой дети просят о строительстве школы, стоя на коленях. Об этом сообщает "Коммерсант".

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что дети встали на колени в сугробе, образовав собой слово "школа". Такую просьбу о строительстве образовательного учреждения в поселках Вишневка и Привольном они адресовали президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверку. В ведомстве подтвердили существование проблем с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой в поселках, добавив, что это ответственность муниципальных властей.

"Со своей стороны прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось об отравлении более 70 школьников в Красноярске. Предполагаемым возбудителем инфекции стали овощные салаты, приготовленные с нарушением технологического процесса.