В Госсовете заявили, что вода в Крым по Северо-Крымскому каналу начнет поступать в пятницу

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Днепровская вода с Украины начнет поступать в Крым по Северо-Крымскому каналу в пятницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госсовета республики Владимир Константинов.
По его словам, с утра в республике ведутся организационные мероприятия.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что рейдовые отряды и воздушный десант помогли организовать выход войск РФ к городу Херсону. Это помогло разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров.
18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Подмосковье.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.
Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
Утром 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. По словам российских властей, операция направлена против режима, а не против украинского народа.
Минобороны РФ сообщило о восстановлении подачи воды по Северо-Крымскому каналу
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