Юрист рассказал, что может грозить пнувшему инвалида жителю Кирова

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Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Андрей Мишонов рассказал Москве 24, какое наказание может грозить кировчанину, который пнул инвалида.

Ранее в соцсетях распространилось видео из Кирова, где крепкий мужчина бьет ногой в спину пожилого человека с тростью при входе в магазин. Правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

На допросе, кадры с которого публикуют СМИ, кировчанин объяснил произошедшее. Со слов задержанного, ему показалось, будто инвалид хотел схватить его жену. Подозреваемый добавил, что сожалеет о поступке и готов принести извинения потерпевшему.

По мнению юриста, дело могут переквалифицировать в административное, а предполагаемый обидчик в этом случае отделается штрафом.





Андрей Мишонов зампредседателя Московской коллегии адвокатов Скорее всего, это будет денежный штраф в размере нескольких десятков тысяч рублей. В судебной практике по такой категории преступлений применяется именно штраф, не больше.

Мишонов добавил, что если подозреваемый принесет извинения, а пострадавший пойдет на уступки, то дело могут прекратить без направления в суд. Однако если удастся доказать, что мужчина действовал из хулиганских побуждений, ему грозит наказание от обязательных работ до тюремного срока, заключил собеседник Москвы 24.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские пресекли мошенническую схему, с помощью которой злоумышленники обманывали пенсионеров. По данным правоохранителей, молодые люди приходили к пожилым гражданам, представлялись электриками либо газовщиками. После этого они убеждали их приобрести оборудование по завышенной цене.