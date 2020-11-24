В Томске проверят данные о принуждении детей в детсаду мыть унитазы

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В социальных сетях появилась информация о том, что воспитательница детского сада Советского района Томска в наказание за плохое поведение заставляла воспитанников мыть унитазы, сообщают "Дни.ру".

По данному факту прокуратура организовала проверку. В случае подтверждения информации из социальных сетей правоохранители обещали принять в отношении виновных сотрудников дошкольного учреждения "исчерпывающие меры".

Ранее в детском саду села Старые Киешки Кармаскалинского района Башкирии была убита воспитательница. В качестве подозреваемого полиция задержала ее 49-летнего бывшего мужа. Уточняется, что пьяный мужчина явился в детский сад, где работала его бывшая супруга, и на почве ревности трижды ударил ее ножом.