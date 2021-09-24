МЧС направит спасателей в Дагестан для помощи населению из-за непогоды

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МЧС направит спасателей в некоторые районы Дагестана, пострадавшие из-за обильных осадков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Для оценки обстановки и оказания помощи населению принято решение направить спасателей ГУ МЧС России по Республике Дагестан в пострадавшие районы", – говорится в сообщении.

В связи с ситуацией ведомство развернуло в республике оперативный штаб. Отмечается, что из-за обильных дождей в регионе произошли отключения энергоснабжения, были повреждены дороги регионального и местного значения.

Ранее сообщалось, что из-за продолжительных дождей в Дагестане стали обваливаться скалы и сходить камнепады. Было остановлено движение на некоторых участках дорог.

