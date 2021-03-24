В Крыму заявили, что иностранцы смогут сохранить недвижимость в регионе

11:02
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Иностранцы могут сохранить недвижимость в Крыму даже с учетом новых правил, которые запрещают владение землей тем, кто не имеет гражданства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госсовет республики.
Уточняется, что иностранные граждане смогут сохранить в собственности дом, оформив аренду на землю под ним.
20 марта вступил в силу указ президента РФ "О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, утвержденный Указом президента РФ от 9 января 2011 года № 26". По нему иностранцам и лицам без гражданства нельзя владеть земельными участками на территории Крыма, Севастополя, Астраханской и Калининградской областей.
По словам председателя комитета Госсовета Крыма Евгении Добрыни, на данный момент никто не ограничивает граждан в желании подарить или продать недвижимость. Кроме того, запрет на владение распространяется только на землю: в случае если иностранец имеет в собственности дом, то он может отказаться только от земельного участка в пользу муниципалитета и арендовать его, продолжая владеть домом.
Она также рассказала, что если владелец дома подает заявку на аренду участка, где тот построен, то имеет приоритет перед другими претендентами. Так собственники смогут сохранить свою недвижимость на полуострове.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что жена президента Украины Владимира Зеленского регулярно оплачивает коммунальные услуги за недвижимость на полуострове. По его словам, Елена Зеленская до сих пор является владельцем квартиры в поселке Ливадия в Ялтинском регионе, а задолженности перед "оккупантами" нет.
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