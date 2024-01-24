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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщал, что в городе запустили оповещение ракетной опасности. Граждан попросили не подходить к окнам. Тех, кто находится на улице, он призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

До этого система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

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