В Петербурге временно приостановили работу общепита по ночам

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В Санкт-Петербурге до 29 ноября приостановили ночную работу организаций общественного питания. Постановление, расширяющее перечень ограничений, подписал губернатор города Александр Белов, сообщает RT.

Действие документа не распространяется на предприятия общепита, расположенные на вокзалах и заправочных станциях, в аэропортах.

"Работа организаций общественного питания в ночное время приостановлена до 29 ноября. Досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания запрещена", – сообщили в пресс-службе администрации.

Новый график работы петербургского общепита пока неизвестен.

Кроме того, постановление запрещает работу детских игровых комнат площадью более 50 квадратных метров, которые расположены в ТРК и на территории объектов торговли и питания. Также, согласно документу, перевозчики обязаны не пускать пассажиров в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты.

Руководству организаций рекомендовано перевести на удаленный режим работы максимальное количество сотрудников, а также не проводить торжественных и досуговых мероприятий. Органам госвласти Санкт-Петербурга поручено не организовывать такие мероприятия без крайней необходимости.

Ранее стало известно, что на предмет соблюдения антиковидных мер в Подмосковье проверили почти 470 объектов общепита. В 11 из них были выявлены нарушения.