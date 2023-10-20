20 октября, 15:48Регионы
В Петербургском метрополитене оценили реакцию Илона Маска на станцию "Автово"
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
В Петербургском метрополитене обрадовались оценке американским предпринимателем Илоном Маском станции метро "Автово". Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу метро Санкт-Петербурга.
"У метрополитена нет официальной страницы в социальной сети Х... И мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция "Автово" вызывает восторг. Это лишний раз подтверждает, что звание "подземные дворцы" наши станции носят вполне заслуженно", – указали в пресс-службе.
Ранее в социальной сети X (бывший Twitter) на странице Culture Critic вышла публикация с видеороликом, на котором была изображена станция петербургского метрополитена.
"Вот так должны выглядеть станции метро. (Санкт-Петербург)", – говорилось в описании.
Это сообщение кратко прокомментировал Маск, опубликовав смайлик "100".
До этого бизнесмен рассматривал возможность блокировки соцсети на территории Европы из-за нового закона о цифровых услугах. В 2023 году он как минимум два раза проводил встречи с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.
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