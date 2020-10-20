Данные о падении вертолета в Татарстане не подтвердились

17:06
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Информация о жесткой посадке вертолета в Татарстне не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
В главном управлении МЧС рассказали, что очевидец, возможно, принял благополучную посадку вертолета за чрезвычайную ситуацию.
Ранее в МЧС сообщили, что во вторник, 20 октября, в 14:26 поступило сообщение о том, что вертолет упал возле населенного пункта Богородское в Пестречинском районе в Татарстане. К месту предполагаемого происшествия отправились силы и средства Пестречинского пожарно-спасательного гарнизона. Однако ранее поисковые работы результатов не дали.
Также было установлено, что в 14:05 в Вишневке благополучно сел автожир типа Альфа.
"Возможно, из-за особенностей конструкции винтокрылого летательного аппарата, использующего для создания подъемной силы свободновращающийся в режиме авторотации несущий винт, очевидец принял за падение вертолета штатную посадку автожира", – пояснили в ведомстве.
Ранее стало известно, что вертолет, совершавший коммерческий рейс из Вологды в Великий Устюг, упал в реку. В результате происшествия погибли два человека. Прокуратурой инициирована проверка по факту произошедшего.
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