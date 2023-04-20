Губернатор Севастополя сообщил об отмене первомайской демонстрации

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Первомайская демонстрация, которая должна была пройти в этом году в Севастополе, отменена. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Первого мая также праздничного шествия в городе не будет", – написал он.

Развожаев добавил, что решение было принято на уровне Минобороны РФ. Программа празднования Дня Победы будет определена оргкомитетом города, а мероприятия жители смогут посетить в парках, скверах и учреждениях.

"На следующей неделе проведем оргкомитет, так как в любом случае празднование Дня Победы в Севастополе состоится и мы не оставим наших ветеранов без внимания", – подчеркнул губернатор.

Ранее Развожаев сообщал, что в Севастополе не будут организовывать военный парад в День Победы. По его словам, это решение было принято Минобороны РФ, в связи с чем планы по подготовке мероприятия будут пересмотрены.

Аналогичные мероприятия решили не проводить в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов заявлял, что органы власти приняли решение из соображений безопасности.

