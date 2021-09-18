Пожар произошел на пилораме в Ленобласти

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Пожар произошел на пилораме в Ленинградской области, площадь возгорания составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"В 15:00 московскому времени поступило сообщение о пожаре на пилораме в Выборгском районе Ленинградской области. Площадь – 1 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Уточняется, что горит одноэтажное каркасно-щитовое строение и металлический ангар, расположенный рядом. В МЧС возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Накануне в поселке Верея в Орехово-Зуевском районе Московской области загорелись два цеха по производству автомобильных ковров. Площадь горения составила 1,9 тысячи квадратных метров.