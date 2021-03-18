Скважины в Азовском море для водоснабжения Крыма планируют начать бурить в апреле

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Проектные работы по организации водоснабжения Крыма уже завершены, бурение первых скважин на дне Азовского моря планируется начать в апреле, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы продолжаем вести работу по разведыванию дополнительного объема скважин, также мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи воды со дна Азовского моря. Мы уже провели определенные проектные работы и в апреле месяце, хочу сказать, выйдем уже на бурение первых скважин. Это такая серьезная работа, которая нам серьезно может помочь", – рассказал Хуснуллин Владимиру Путину в ходе телемоста, посвященного организации водоснабжения в Крыму и Севастополе

Отвечая на вопрос президента об оценке количества пресной воды под дном Азовского моря, Хуснуллин заявил, что проведенные исследования дают основания полагать, что там содержатся огромные запасы. По словам вице-премьера, в настоящее время "Росгеология" изучает, на какой удаленности от берега и на какой глубине они находятся.

"У нас есть возможность в наш крымский водоканал попробовать подать эту воду, тогда у нас большая часть региона будет обеспечена дополнительным объемом воды. Большая, сложная работа, но потенциал у нас там есть. Сколько будет – мы к июлю будем понимать точный объем воды и удаленность от берега. Это ключевая задача – на какой удаленности от берега", – заявил Хуснуллин.

Ранее он сообщил, что острый дефицит воды в Крыму и Севастополе ликвидирован. По его словам, специалисты пробурят еще 17 артезианских скважин на территории Севастополя, а до 2024 года власти намерены увеличить объем подачи воды на полуостров и в Севастополь до 300 тысяч кубометров в сутки.