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Регионы

10:23

Разрешение на полеты беспилотников стали выдавать в пяти округах Подмосковья

регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пяти округах Московской области стали выдавать разрешение на полеты беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Отмечается, что заявку на разрешение полетов можно подать через портал государственных и муниципальных услуг в пяти городских округах, таких как Мытищи, Одинцово, Серебряные Пруды, а также Реутов и Шаховская.

Услугой могут воспользоваться физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Она предоставляется на 11 дней. Нововведение реализовано Минтрансом совместно с Мингосуправления региона для обеспечения безопасного использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что в Москве начнут курсировать беспилотные автомобили в 2021 году. Теперь они будут передвигаться совершенно самостоятельно. Властям из-за этого придется принять несколько новых законов.

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