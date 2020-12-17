Нижегородские власти довели деньги на выплаты медикам до местной больницы

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Деньги на выплаты медикам нижегородского военного госпиталя за работу с больными COVID-19 доведены до учреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Вопрос о невыплате соответствующих надбавок был задан Владимиру Путину в четверг, 17 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оперативно провел консультации с Минобороны РФ. По информации министерства, вопрос выплат находится на постоянном контроле, за третий квартал все выплаты были произведены. Действительно, были единичные технические проблемы с доведением средств за четвертый квартал, и сейчас они решены. Все средства доведены до учреждения", – заявили в пресс-службе.

Ранее Путин пообещал проверить информацию о том, что в некоторых городах медицинские работники не получают надбавки за работу с больными коронавирусом.

Правительство России по поручению Путина выделило 10 миллиардов рублей на доплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Также кабмин выделил один миллиард рублей на доплаты студентам-медикам, работающим в медучреждениях.

Сообщалось, что социальные выплаты работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, продлены до конца 2021 года. Ежемесячные выплаты продлеваются до 31 декабря 2021 года.

На дополнительные выплаты могут рассчитывать медицинские сотрудники, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, а также те, кто контактирует с такими пациентами при выполнении должностных обязанностей.

Также в категорию людей, которым полагаются выплаты, входит средний и младший медицинский персонал, осуществляющий санитарно-эпидемические мероприятия.